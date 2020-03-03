شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تكشف عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، خبرا عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 26 حالة، نصفهم بالعاصمة العراقية بغداد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد"، لافتا إلى وجود 4 حالات بالسليمانية و5 حالات فى كركوك و2 فى النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل.

كانت الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، مشيرا أن مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجز أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.

وأضاف، "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعهم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.