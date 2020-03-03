شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى رسائل خاصة من ملك البحرين ورئيس الكونغو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، وقائع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم لوزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى، تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازاً على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.

كما نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، وقائع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لجان كلود جاكوسو، وزير خارجية الكونغو، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخية الرئيس دنيس ساسو نجيسو، مثمنًا المستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص مصر على دعم أطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.