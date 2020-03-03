شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن آخر تحديث للإصابات بكورونا فى دول شرق المتوسط.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أخر تحديث لحالات الإصابة بفيروس كرونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالة واحدة في أفغانستان، و21 حالة في دولة الإمارات العربية، وفي الأردن حالة واحدة، وإيران ارتفعت الإصابات إلى 2336 حالة، توفي منهم 77 مصاب، وفي باكستان 5 حالات.

وأضافت المنظمة أن عدد الحالات في البحرين بلغت 49 حالة، وفي تونس حالة واحدة، وعمان 12 حالات، وفي العراق 26 حالة، وفي قطر 8 حالات، فيما ارتفعت الإصابات في الكويت لـ 56 حالة، وفي لبنان بلغت الإصابات 13 حالات، بينما وصدت المنظمة حالتي إصابة في مصر.

وكان التقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، ممثلي 12 سفارة في مصر؛ لإطلاعهم على الوضع الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

Advertisements

حضر اللقاء ممثلو سفارات: المكسيك، كوبا، تشيلي، بيرو، بنما، البرازيل، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، اليابان.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة على تويتر، صورًا من اجتماع "جبور" مع ممثلي سفارات الدول الـ 12.