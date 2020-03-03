شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وذلك فى إطار التواصُل والتنسيق المستمر بين الجانبيّن حول أوجه العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين الدولتّين، والتشاور الوثيق فى شأن مُجمل القضايا.

وفى تصريح للمُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أوضح أنه قد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول العديد من الموضوعات.



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من ناحية أخرى، استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور حول أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استهل اللقاء بتهنئة نظيره البحرينى بتولى منصب وزير الخارجية، مُعربًا عن تمنياته للوزير البحرينى بالتوفيق فى مهمته الحالية، ومؤكدًا على العلاقة المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية.

وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء استعرض أيضًا مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك إزاءها؛ لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وسوريا، والتهديدات التى تتعرض لها الدول العربية الشقيقة فى الخليج العربي، حيث أكد الوزير شكرى على مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربى باعتباره جزءًا من الأمن القومى المصرى والعربي. كما اتفق الوزيران على رفض التدخلات الإقليمية فى شئون الدول العربية وضرورة عدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.