اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، منها تلقى عبد الفتاح السيسى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة، وإعلان وزيرة الصحة سلبية 1447 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وتأكيد وزير الإسكان توفير وحدات سكنية لموظفى العاصمة الإدارية تسدد ببدل الانتقالات، وتوضيح وزارة التربية والتعليم حقيقة إخلاء المدارس من الطلاب يوم 7 مارس.

السيسى تفاصيل اتصال ترامب بالرئيس بشأن آخر تطورات "سد النهضة

وزيرة الصحة وزيرة الصحة تعلن سلبية التحاليل لـ 1447 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا"

النائب العام النائب العام يمكن المقبوض عليهم من الطعن على الأحكام خارج الدوائر مصدرة الحكم

وزير الإسكان وزير الإسكان يعلن توفير وحدات سكنية لموظفى العاصمة الإدارية تسدد ببدل الانتقالات

التعليم التعليم توضح حقيقة إخلاء المدارس من الطلاب من 7 مارس لـ 19 مارس Advertisements

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