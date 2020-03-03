​وزيرة التضامن: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لـ 5400 مصنع متعثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القيادة السياسية حريصة على خلق فرص عمل، وهذا سيكون من خلال تشجيع الصناعة وتشغيل4500 مصنع على مستوى الجمهورية يساهم في ترجمة ذلك على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعنوان ورشة عمل الصناعة قاطرة النمو، بحضور عدد من نواب وقيادات الحزب منهم حسام الخولي الأمين العام، وعصام هلال أمين التنظيم.

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وفيما يخص المصانع المتعثرة، أكدت الوزيرة، أن هناك منهجية في التعامل في هذا الملف، ولكم الأمر لن يقتصر على تسوية المديونيات فقط، أو الرفع من القوائم السلبية، ولكن الأولوية القصوى تتمثل في رفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة حجم العمالة، ومتابعة منتجات هذه المصانع على الأرض، كما يتم مساندة المصدرين.

وأضافت: "منذ اللحظة الأولى لي في الوزارة، أعمل على إزالة بعض الملاحظات الموجودة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك جهد مبذول، ولكن في الحقيقة أن القطاع كبير جدا، أنا بروح بيتي كل يوم الساعة 12 بالليل، لو يوم روحت الساعة 10.30 يبقى بدري".

وتابعت وزيرة التجارة: "لا نمتلك رفاهية الوقت، ولهذا تم وضع رؤية وخطة عاجلة على المستوى القريب، وأخرى على الصعيد البعيد، للوصول للهدف المنشود من قطاع الصناعة، الذى يمثل أهمية كبرى، ومن اللحظة الأولى لتولى حقبة الوزارة منذ ما يقرب من شهرين تم الاهتمام بالأيدي العاملة، والتواصل مع كافة القطاعات بشكل عام، بالإضافة للتواصل مع البرلمان، بهدف الاستماع للمشاكل لوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع بعد دراسة مستفيضة له".