وزيرة الثقافة: إقامة مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بشكل سنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه سيتم إقامة مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بشكل سنوي في معبد دندرة بمحافظة قنا.

وأعربت عبدالدايم - في بيان اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات الدورة الأولى من المهرجان - عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان منذ يومه الأول في معبد دندرة، وكذلك في قصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير يعد شاهدا علي النجاح المبهر للمهرجان ولتفاعل أهالي الصعيد مع الفن والإبداع.

Advertisements

وأضافت أن الإقبال الكبير من طلاب جامعة جنوب الوادي على حفلات المهرجان أحدث حالة كبيرة من البهجة خاصة مع تفاعلهم الكبير مع الفنانيين، مشيرة إلى سعادة الفنانين بالحفاوة الكبيرة التي تم استقبالهم بها من قبل أهالي قنا، مؤكدة أن المهرجان سينتقل إلى مختلف المحافظات وذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت وزيرة الثقافة أن تفاعل الجمهور يجسد أحد صور إستجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية المتنوعة والهادفة إلى السمو بالوجدان وتنمية وتطوير الوعي لتحقيق محاور التنمية المستدامة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ قنا أشرف الداودى ورئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي ونائبه الدكتور محمد أبو الفضل بدران، قد شهدوا أمسية اليوم بالمهرجان، بحضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض.