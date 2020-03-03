مصر | من "أكتوبر" لـ" جنوب الجيزة".. اعترافات عصابة سرقة السيارات "العربية بـ4 آلاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "أكتوبر" لـ" جنوب الجيزة".. اعترافات عصابة سرقة السيارات "العربية بـ4 آلاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمون بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بارتكابهم واقعتين سابقتين، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، مشيرين "الشرطة قبضت علينا قبل لما نسرق العربية الثالثة".

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بسرقتهم السيارات المركونة أسفل العقارات في ساعات متأخرة من الليل، "سرقنا عربية محملة بأجهزة كهربائية صدفة شوفناها مركونة، ودورنا العربية ومشينا"، موضحين بتصرفهم في السيارات المسروقة لدي عميلهم بجنوب الجيزة، " بنبيع العربية بـ4 آلاف جنيه".

وبالتوصل إلى عميلهم تم إستعادة المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابهم عدة وقائع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام تشكيل عصابي يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، بنطاق القسم، ويتزعمه "أشرف.م" وشهرته" زبادي"، عاطل وسبق ضبطه واتهامه في 4 قضايا سرقات، مفرج عنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، "أحمد.ا"، عاطل وسبق ضبطه واتهامه في 5 قضايا، "أحمد.إ"، عاطل، سبق ضبطه في قضية سرقة.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، توصلت إلى أن أفراد التشكيل العصابي يجهزون لسرقة سيارة نقل مركونة أسفل أحد العقارات بنطاق القسم، وأعد مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر، المقدم هاني عماد، والرائد محمد غريب معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بما توصلت إليه التحريات، وسرقتهم سيارة محملة أجهزة كهربائية "شاشات، بوتاجازات، غسالات، وغيرهم"، وارتكابهم سرقة سيارة أخرى بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.