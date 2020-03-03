أخبار مصر | ننشر عناوين وهواتف مستشفيات الحميات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر عناوين وهواتف مستشفيات الحميات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن حالات الإشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وايضًا لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن الفيروس المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة به.

ومن جانبها تسعرض "الخليج 365"، خلال السطور القادمة عناوين وأرقام تليفونات مستشفيات الحميات التي يتوجب على من يشعر بإي أعراض للفيروس التوجه لها للاطمئنان على صحته، والتي جاءت كالتالي:

- مستشفى حميات العباسية



العنوان: 1ش امتداد رمسيس – بجوار المحطة الدولية

التليفون: 23425126 العنوان: 1ش امتداد رمسيس – بجوار المحطة الدوليةالتليفون: 23425126 - مستشفى حميات إمبابة



العنوان: شارع كورنيش النيل – إمبابة الجيزة

التليفون: 33112430 العنوان: شارع كورنيش النيل – إمبابة الجيزةالتليفون: 33112430 - مستشفى حميات حلوان Advertisements



العنوان: 11 شارع فريد سرحان – حلوان

التليفون: 25561530

مستشفى حميات الإسكندرية