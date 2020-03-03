أخبار مصر | ننشر عناوين وهواتف مستشفيات الحميات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ"كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر عناوين وهواتف مستشفيات الحميات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن حالات الإشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وايضًا لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن الفيروس المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة به.
العنوان: 1ش امتداد رمسيس – بجوار المحطة الدولية
التليفون: 23425126
العنوان: شارع كورنيش النيل – إمبابة الجيزة
التليفون: 33112430
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العنوان: 11 شارع فريد سرحان – حلوان
التليفون: 25561530
العنوان: أمبروزو – أمام سجن الحضرة
التليفون: 4293144
للإبلاغ من الإسكندرية: قطاع الطب الوقائي
- اسم المصاب
ومن جانبها تسعرض "الخليج 365"، خلال السطور القادمة عناوين وأرقام تليفونات مستشفيات الحميات التي يتوجب على من يشعر بإي أعراض للفيروس التوجه لها للاطمئنان على صحته، والتي جاءت كالتالي:
- مستشفى حميات العباسية
العنوان: 1ش امتداد رمسيس – بجوار المحطة الدولية
التليفون: 23425126
- مستشفى حميات إمبابة
العنوان: شارع كورنيش النيل – إمبابة الجيزة
التليفون: 33112430
- مستشفى حميات حلوان
العنوان: 11 شارع فريد سرحان – حلوان
التليفون: 25561530
مستشفى حميات الإسكندرية
العنوان: أمبروزو – أمام سجن الحضرة
التليفون: 4293144
للإبلاغ من الإسكندرية: قطاع الطب الوقائي
التليفون: 3937161
المعلومات التي يجب توافرها عند الإبلاغ في حالة اشتباه بفيروس كورونا:
- اسم المصاب
- عمر المصاب
- المدة التي ظهرت عليه الأعراض
- عنوان المنطقة التي يتواجد بها
- إذا كان المصاب قادما من دولة أجنبية