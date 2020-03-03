أخبار مصر | "التضامن" و"بلان إنترناشيونال" يعلنان عن مسابقة التميز الإعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" و"بلان إنترناشيونال" يعلنان عن مسابقة التميز الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، عن فتح باب التقدم لمسابقة "التميز الإعلامي-المرحلة الأولى" في تناول قضايا الفتيات والشابات المصريات.

تنظم المسابقة في إطار سلسلة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2020 والذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت حول موضوع الإعلام وصورة الفتيات والشابات تحت شعار "بنعيد كتابة حكايتها".

تركز المسابقة على أفضل تغطية وتناول إعلامي مبدع وخلاق لقضايا الفتيات والشابات (من سن 14 إلى 25) في مجالات المشاركة في الحياة العامة والمساواة بين الجنسين: التحديات والفرص .



تصنف المسابقة إلي ثلاث فئات





- التصوير الصحفي الإحترافي

- القصة الصحفية الفيتشر

- الكوميكس



الجوائز



يتنافس المتسابقون في كل فئة على الفوز بواحدة من 3 مراكز، حيث تبلغ قيمة الجوائز ما يلي:



الجائزة الأولى: 15000 جنيه مصريًا

الجائزة الثانية: 12500 جنيه مصريًا

الجائزة الثالثة: 10000 جنيه مصريًا الجائزة الأولى: 15000 جنيه مصريًاالجائزة الثانية: 12500 جنيه مصريًاالجائزة الثالثة: 10000 جنيه مصريًا معايير التقدم للمسابقة



- سن المتقدم ة من 21-45 سنة (من الجنسين)

- مصري الجنسية

- يعمل حر أو تابع لمؤسسة

- إثبات هوية سارية بحد أدنى حتى 30 إبريل 2020 - سن المتقدم ة من 21-45 سنة (من الجنسين)- مصري الجنسية- يعمل حر أو تابع لمؤسسة- إثبات هوية سارية بحد أدنى حتى 30 إبريل 2020 معايير تقييم الأعمال المتقدمة



- تناول القضية من منظور مبدع.

- عدم تكريث التصنيفات النمطية للفتيات والشابات.

- صيانة وحفظ حقوق وكرامة بطلة العمل الإعلامي.

- تناول القضية من منظور حقوقي. - تناول القضية من منظور مبدع.- عدم تكريث التصنيفات النمطية للفتيات والشابات.- صيانة وحفظ حقوق وكرامة بطلة العمل الإعلامي.- تناول القضية من منظور حقوقي. اعتبارات عامة للمواد الإعلامية المقدمة في المسابقة وفقا لكل فئة: Advertisements ١- التصوير الصحفي الاحترافي:



- تقديم من 5 إلى 10 صور حول الموضوع الذي تم اختياره.



- تقديم ما يفيد الملكية الفكرية للصور أو موافقة جهة العمل أو الجهة التي تمتلك حقوق استخدام هذه الصور على المشاركة في المسابقة.



- تقديم ما يفيد الحصول على موافقة ولي أمر الفتاة التي تم تصويرها (في حالة أقل من 18) أو موافقة الشابة نفسها (أكبر من 18 سنة).



- أن تكون الأعمال المتقدمة لم يمر على إنتاجها أكثر من عام من 20 فبراير 2020.

- أن تراعى المعايير العامة لتقييم الأعمال. - أن تكون الأعمال المتقدمة لم يمر على إنتاجها أكثر من عام من 20 فبراير 2020.- أن تراعى المعايير العامة لتقييم الأعمال. ٢- القصة الصحفية فيتشر:



- في حالة ما إذا كان العمل قد تم نشره، ألا يكون قد مر على تاريخ النشر أكثر من عام من 20 فبراير 2020.

- أن يقدم ما يفيد موافقة الناشر على المشاركة بهذا العمل في المسابقة.

- ان يراعي المعايير العامة للمسابقة. - في حالة ما إذا كان العمل قد تم نشره، ألا يكون قد مر على تاريخ النشر أكثر من عام من 20 فبراير 2020.- أن يقدم ما يفيد موافقة الناشر على المشاركة بهذا العمل في المسابقة.- ان يراعي المعايير العامة للمسابقة. ٣- الكوميكس



- ألا يكون قد مر على إنتاج تصميم العمل المتقدم أكثر من عام من 20 فبراير 2020

- في حالة ما إذا كان العمل قد تم نشره، تقديم ما يفيد موافقة الناشر على مشاركة العمل في المسابقة

- أن تراعى المعايير العامة لتقييم الأعمال - ألا يكون قد مر على إنتاج تصميم العمل المتقدم أكثر من عام من 20 فبراير 2020- في حالة ما إذا كان العمل قد تم نشره، تقديم ما يفيد موافقة الناشر على مشاركة العمل في المسابقة- أن تراعى المعايير العامة لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة



الموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو: الأحد 8 مارس 2020 الموعد النهائي للتقدم للمسابقة هو: الأحد 8 مارس 2020 الأوراق والوثائق المطلوبة