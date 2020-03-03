أخبار مصر | عاجل.. أرقام مفزعة وإحصائيات جديدة بشأن "كورونا الخطير" (مفاجآت وتفاصيل)

والتقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، اليوم، ممثلي 12 سفارة في مصر؛ لاطلاعهم على الوضع الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حضر اللقاء ممثلو سفارات: المكسيك، كوبا، تشيلي، بيرو، بنما، البرازيل، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، اليابان.