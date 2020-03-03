أخبار مصر | عاجل.. أرقام مفزعة وإحصائيات جديدة بشأن "كورونا الخطير" (مفاجآت وتفاصيل)

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أخر تحديث وتفاصيل وإصابات لفيروس كورونا المستجد، في إقليم شرق المتوسط، حتى مساء اليوم.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم، رصد حالة واحدة في أفغانستان، 21 حالة في دولة الإمارات العربية، الأردن حالة واحدة، وإيران ارتفعت الإصابات إلى 2336 حالة، توفي منهم 77 مصابًا، وفي باكستان 5 حالات.
وأوضحت أن عدد الحالات في البحرين بلغت 49 حالة، وفي تونس حالة واحدة، وعمان 12 حالات، وفي العراق 26 حالة، وفي قطر 8 حالات، فيما ارتفعت الإصابات في الكويت لـ 56 حالة، وبلغت الإصابات في لبنان 13 حالة، ورصدت المنظمة حالتي إصابة في مصر.
والتقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، اليوم، ممثلي 12 سفارة في مصر؛ لاطلاعهم على الوضع الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
حضر اللقاء ممثلو سفارات: المكسيك، كوبا، تشيلي، بيرو، بنما، البرازيل، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، اليابان.