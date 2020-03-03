أخبار مصر | "مودة" يواصل تدريباته في سوهاج والبحر الأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودة" يواصل تدريباته في سوهاج والبحر الأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم بمحافظتي سوهاج بمركز شباب نيدة والبحر الأحمر بمركز شباب الميناء بمدينة الغردقة، فاعلياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتستمر فعاليات "مودة" التدريبية على مدار اليومين المقبلين في محافظتي أسيوط بمركز شباب مسرع، والوادي الجديد بمركز شباب الخارجة.

ويتضمن التدريب ورش عمل تفاعلية حول الاسس السليمة لاختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، واساليب التواصل الايجابي، وادارة الخلافات بهدف الحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم النرابط الاسري وخفض نسب الطلاق.