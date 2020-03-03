شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: المصري المصاب بكورونا في إيطاليا يخضع لإقامة جبرية في منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تواصل مع الجالية المصرية في إيطاليا والنقابة العمالية هناك للاطمئنان على المواطن المصري المصاب في مدينة لودي شمال إيطاليا.

أضاف سعفان، في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن المصاب يتلقى العلاج ويخضع لإقامة جبرية في منزله.

وكان الدكتور وائل عبدالقادر، رئيس الجمعية الثقافية الإيطالية المصرية، قال لرأي عام إن أحد أفراد الجالية المصرية في إيطاليا أصيب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المصري من محافظة الدقهلية في الأربعينيات من عمره، ويتلقى العلاج في مدينة لودي شمال إيطاليا وحالته تستجيب للعلاج.