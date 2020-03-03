شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يكشف حقيقة إخلاء المدارس من الطلاب في 7 مارس القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إنه لا صحة لإلغاء الدراسة يوم 7 مارس بسبب فيروس كورونا، كما أشيع على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه لا ارتباط ما بين تدريب المخاطر في المدارس وهو تدريب سنوي لكيفية مواجهة حالات الكوارث، وبين ما أشيع عن إخلاء المدارس يوم 7 مارس.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن ما يحدث يوميا على السوشيال ميديا أخطر من كورونا، لافتا إلى أنه لا تتم محاسبة المتسبب في نشر الشائعات.