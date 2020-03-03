شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تطلق حملات للتوعية الوقائية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إقامة حملات توعية للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية خاصة فيروس كورونا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها في مختلف ربوع مصر وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقالت عبدالدايم، في بيان، الثلاثاء، إن هذه الحملات تاتي انطلاقا من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تعد إحدى أهم الوسائل المؤثرة فيه وأسلوب فعال لإطلاق الرسائل الايجابية، مشيرة إلى أنها تؤكد تكاتف المؤسسات الوطنية لتحقيق صالح الوطن وأبنائه.