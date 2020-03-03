شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تطلق حملات للتوعية الوقائية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إقامة حملات توعية للوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية خاصة فيروس كورونا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها في مختلف ربوع مصر وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وقالت عبدالدايم، في بيان، الثلاثاء، إن هذه الحملات تاتي انطلاقا من دور وزارة الثقافة في نشر الوعي بمختلف صوره داخل المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تعد إحدى أهم الوسائل المؤثرة فيه وأسلوب فعال لإطلاق الرسائل الايجابية، مشيرة إلى أنها تؤكد تكاتف المؤسسات الوطنية لتحقيق صالح الوطن وأبنائه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تطلق حملات للتوعية الوقائية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.