شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يدعو «الشركات البوسنية» للمشاركة فى «إيديكس 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الدعوة لعدد من الشركات فى البوسنة والهرسك، للمشاركة فى معرض «إيديكس 2020»، لتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية فى المجالات المختلفة مع شركات الوزارة، فى إطار عمق العلاقات الثانية بين البلدين.

وبحث «العصار»، خلال لقاءٍ مع سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، صديق سباهيتش، سُبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، وناقش موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البوسنية فى العديد من المجالات، خاصة فى تصنيع الذخائر والأسلحة، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

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وأعرب «سباهيتش» عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، خاصة لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية، علاوة على دورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة، كما عرض إمكانية التعاون فى مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشددًا على أهمية الدور الذى تطلع به مصر لمواجهة الإرهاب فى المنطقة، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الـ5 الماضية، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف «سباهيتش» أنه يسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربى التى تشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية فى مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربى، للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها، وتحديد مجالات التعاون المستقبلى على أرض الواقع.