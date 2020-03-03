شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يطالب بهيئة مستقلة للتأمينات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، بإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات في مصر ويكون اسمها الهيئة العامة للتأمينات مثل الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم متابعتها من قبل رئاسة الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي؛ لمتابعة المحافظ الخاصة بشركات التأمين في مصر سواء حكومي أو خاص، وتكون هناك لجان إشرافية للرقابة على هذه الشركات ومحافظها الاستثمارية.

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وأضاف «حمزة»، خلال لقائه مع فضائية «النيل للأخبار»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في قطاع التأمين والتي يصل مشاركة التأمين فيها إلى 6 و7% من قيمة الناتج القومي ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية والتى أنعشت القطاعات الطبية والزراعية والصناعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لا يلوم المواطن المصري بسبب عدم انتشار ثقافة التأمين، داعيًا إلى وضع لجنة سيادية لإعادة هيكلة قطاع التأمين بالشكل المناسب بما يتماشى مع سياسة الشمول المالي 2020.

وأشار إلى أن سبب نجاح الشركات الأجنبية في مصر يرجع إلى أنها تدرس السوق بشكل جيد وتُحدد الفئة التي تريدها جيدًا عن طريق المستوى التعليمي والاجتماعي ومستوى الدخل، وتدخل إلى المواطنين من قبل حساباتهم البنكية، لافتًا إلى أن السوق المصرية واعدة في ظل التحول الرقمي والشمول المالي وعلى الشركات المصرية الاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية تحت مظلة الدولة، وأن تؤمن الدولة على أصولها.