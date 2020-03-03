شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: نشعر بـ«خيبة أمل» لغياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة.

وأكد أن «سد النهضة يمكن أن يكون مصدرًا للطاقة وكذلك مصدر قلق كبيرًا بشأن السلامة وتوفير المياه».

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وأردف: «لم يحرز أي تقدم في مفاوضات سد النهضة على مدى 8 سنوات لكن واشنطن أحرزت تقدمًا كبيرًا».

تأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية، التي أوردتها وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرجاتشاو، التي قال فيها إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بيكلي، أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري الذي قال إنه «ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات».