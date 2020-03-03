شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع أحوال 11500 عامل بأحد المصانع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، خالد عبداللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورحاب ربيع رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا- مصر، للوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية لصرف المزايا التي تقرر للعاملين بالدولة، ومنها العلاوة الخاصة قياسًا على ما منحته الدولة للعاملين بها.

وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالشركة، وأخرى لدمج الإناث في سوق العمل بالشركة تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار أكد الوزير على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسته، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، فضلا عن أنه يوجد في كل مديرية للقوى العاملة وحده بهذا الشأن في 27 محافظة.

وتناول رئيس النقابة المزايا التي يحصل عليها العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذي يتقاضاه العاملين كمرتب أساسي 2230 جنيها، فضلا عن المزايا الأخرى المتمثلة في الحوافز والمزايا العينية، والمكافآت والإنتاج التي تصرف حسب نتائج الأعمال .

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ومن جانبها أكدت رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن المرأة لها نصيب في الشركة بالعمل في الإدارات البيعية والتسويقية، كما قامت الشركة بتوفير 7 سيارات إسعاف للعاملين ماركة مرسيدس، سوف تصل 3 منها في نهاية مارس الجاري، و4 أخرى سوف تصل تباعاً.

وأكد الوزير دور النقابات العمالية وتأثيرها على الاقتصاد القومي للبلاد، مشيدا بالدور الرئيسي للتنظيمات النقابية بما هو منوط بها عن مسؤوليتها عن أكثر العناصر تأثيرا في الاقتصاد القومي، وهم العمال عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته.

وشدد الوزير على أن الاهتمام الأساسي يرتكز على محاولة رفع الإنتاج القومي، وهو ما يصب في مصلحةِ الاقتصاد القومي للبلاد، ويصب أخيرا في مصلحةِ المواطنِ المصري.

كما شدد «سعفان» في هذا الصدد على ضرورة التواصل الدائم والصريح مع العمال، والعمل المستمر على توعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وليس قصر الأمر على تثقيف وتوعية أعضاء اللجان النقابية فقط، ما يعطي قدرا من الثقة في نفس العمال، وهو ما يضفي مزيدا من القوة والتعضيد للتنظيم النقابي المصري بكافة أشكاله ومستوياته.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على رعايته العاملين بكل انتمائهم للتنظيمات النقابية للحفاظ على حقوقهم المشروعة.