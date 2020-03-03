شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار رشدى زكريا رئيساً للشركة القابضة لمصر للطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قراراً بتكليف الطيار محمد رشدى زكريا، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً للطيار أحمد عادل، الذي قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه المنصب.

جدير بالذكر أن الطيار رشدي زكريا هو قائد طراز ثقيل ( بوينج 777) وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركه سمارت للطيران وقبلها رئيس مجلس إدارة شركه مصر للطيران الخطوط الجوي.