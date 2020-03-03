شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا.. أرقام صادمة وإرشادات هامة للوقاية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصفار جديدة تضاف فى حصيلة انتشار فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى نحو 90 ألف فى أكثر من 70 دولة، بينما بلغ عدد المتوفين إلى أكثر من 3000. وفى الوقت الذى بدأت فيه حدة انتشار الفيروس تهدأ فى الصين، لا تزال دول أخرى تصارع لمواجهة التفشى الواسع.

وتم اكتشاف 13 حالة فى الصين مصابين بكورونا بعد عودتهم من دول مثل إيران وإيطاليا، وهما الدولتين اللتان تشهدان أكبر تفشى للمرض خارج نطاق دول الجوار الصينى فى الأيام الأخيرة، وفقا للسلطات.

وخارج الصين لا تزال الإشارات مقلقة، ففى كوريا الجنوبية، ثانى أكبر تفشى للفيروس، ارتفع عدد المصابين لأكثر من 4800 شخص، ما يقرب من ضعف عدد الحالات التى أعلن عنها يوم الجمعة، وكان معدل الإصابة أسرع فى أوروبا، حيث حذر المسئولون المواطنين للاستعداد لتفشى كبير.

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وفى إيران، لا يزال حجم انتشار المرض فى الشرق الأوسط غير واضح، حيث أكدت الحكومة إصابة 1501 وأعرب مسئولو الصحة العامة أن الأرقام الرسمية لا يمكن الاعتماد عليها.

وفى الولايات المتحدة، ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى ستة أشخاص بعد وفاة ثلاث مقيمين بأحد مراكز الرعاية فى سياتل، الاثنين، ومع ارتفاع حالات الإصابة فى مختلف أنحاء البلاد سارع المسئولون لتقيين الخطر على المدارس والمراكز الطبية والشركات.

الخليج 365 يقدم فى الإنفوجراف التالى، خريطة بأعلى الدول إصابة بفيروس كورونا، وقائمة بالإرشادات والنصائح الطبية اللازمة للوقاية منه.