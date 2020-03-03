شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يمكن المضبوطين الوافدين من الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذى بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التى أصدرتها. جاء ذلك تذليلًا لما أسفر عنه الواقع العملى من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة فى ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتى تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلًا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل، كل ذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.

قرار طعن المتهمين خارج دوائر صدور الحكم Advertisements

نهاية القرار

استكمال قرار النائب العام

قرار النائب العام بتمكين المحكم عليهم بالطعن خارج دوائر مصدره الجطك

قرار النائب العام

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