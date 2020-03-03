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النائب العام يمكن المضبوطين الوافدين من الطعن على الأحكام خارج دوائر الحكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذى بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التى أصدرتها.

 

 جاء ذلك تذليلًا لما أسفر عنه الواقع العملى من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة فى ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتى تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلًا عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل، كل ذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.

قرار طعن المتهمين خارج دوائر صدور الحكم
قرار طعن المتهمين خارج دوائر صدور الحكم

 

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نهاية القرار
نهاية القرار

 

استكمال قرار النائب العام
استكمال قرار النائب العام

 

قرار النائب العام بتمكين المحكم عليهم بالطعن خارج دوائر مصدره الجطك
قرار النائب العام بتمكين المحكم عليهم بالطعن خارج دوائر مصدره الجطك

 

قرار النائب العام
قرار النائب العام

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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