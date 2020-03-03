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السيسى يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

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