شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره البحريني: مصر تدعم أمن واستقرار دول الخليج العربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التشاور حول أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره البحريني بتولي منصب وزير الخارجية، مُعربًا عن تمنياته للوزير البحريني بالتوفيق في مهمته الحالية، ومؤكدًا على العلاقة المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية.
وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء استعرض أيضًا مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك إزاءها؛ لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي، حيث أكد الوزير شكري على مساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي. كما اتفق الوزيران على رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وضرورة عدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.
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