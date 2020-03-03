شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المطاعم والبواخر السياحية تمنع مطربى المهرجانات من الغناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت غرفة المنشآت السياحية اليوم الثلاثاء منشورا للمطاعم السياحية والبواخر النيلية يتضمن تعليمات نقابة المهن الموسيقية الخاصة بايقاف مطربى المهرجانات، مرفق معه كشف بأسماء المطربين الممنوعين من الغناء.
وقالت غرفة المنشآت السياحية، "ارفق لأعضاء الغرفة صورة من خطاب نقابة المهن الموسيقية، بشأن الفنانين المحظورين، التعامل معهم من النقابة، وأود منكم عدم التعاقد مع أى فنان لا يحمل موافقة المصنفات الفنية، وكارنية نقابة الموسيقيين، والالتزام بالأسماء التى وردت فى القائمة التى أعلنتها النقابة على موقعها الإلكترونى".
وتضمنت القائمة 23 اسما لمطربى المهرجانات فى مقدمتهم، المدفعجية وأوكا وأورتيجا وحسن شاكوش، وحمو بيكا ، وعمر كمال، والدخلاوية.
وكان عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أكد فى وقت سابق أن المطاعم والمراكب النيلية لن تطبق قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، إلا بعد مخاطبتها بشكل رسمي وإرسال قائمة محددة بأسماء المطربين الموقوفين ومدة الإيقاف أو المنع، وفيما عدا ذلك الغرفة لن تلتزم بأى قرارات يتم إعلانها في وسائل الإعلام.
وقال المصرى لليوم السابع "نحن لم نتواصل بنقابة المهن الموسيقية، والمفترض أن تقوم النقابة بإرسال قائمة بأسماء مطربى المهرجانات المطلوب إيقافهم ومنعهم من الغناء في المنشآت السياحية والفنادق، نحن في انتظار قرارهم بأن هذه الأسماء ممنوعة من الغناء".
وجدد رئيس غرفة المنشآت السياحية، تأكيده على دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التى تحفظ الفن المصرى بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والإبتذال والتدنى فى كلمات الأغانى والتى تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين .
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