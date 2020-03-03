شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المطاعم والبواخر السياحية تمنع مطربى المهرجانات من الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت غرفة المنشآت السياحية اليوم الثلاثاء منشورا للمطاعم السياحية والبواخر النيلية يتضمن تعليمات نقابة المهن الموسيقية الخاصة بايقاف مطربى المهرجانات، مرفق معه كشف بأسماء المطربين الممنوعين من الغناء.

وقالت غرفة المنشآت السياحية، "ارفق لأعضاء الغرفة صورة من خطاب نقابة المهن الموسيقية، بشأن الفنانين المحظورين، التعامل معهم من النقابة، وأود منكم عدم التعاقد مع أى فنان لا يحمل موافقة المصنفات الفنية، وكارنية نقابة الموسيقيين، والالتزام بالأسماء التى وردت فى القائمة التى أعلنتها النقابة على موقعها الإلكترونى".

وتضمنت القائمة 23 اسما لمطربى المهرجانات فى مقدمتهم، المدفعجية وأوكا وأورتيجا وحسن شاكوش، وحمو بيكا ، وعمر كمال، والدخلاوية.

Advertisements