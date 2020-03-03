شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: توفير وحدات سكنية لموظفى العاصمة الإدارية تسدد ببدل الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وجود العديد من المحفزات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن وزارة الإسكان تقدم وحدات سكنية للعاملين قيمتها تتجاوز 700 ألف جنيه بسعر 450 ألف جنيه.

وأضاف "الجزار" خلال كلمته بندوة استراتيجية العمران فى مصر المنعقدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بالرغم من طرح وحدات سكنية بأسعار مدعومة للموظفين كمحفز للانتقال لم يتم الزامهم بدفع قيمة الوحدة مرة واحدة حيث ستتم من خلال التقسيط والتمويل العقارى .

وتابع وزير الإسكان أن الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديد سيتم صرف بدل انتقالات لهم تمكنهم من سداد قيمة الوحدة السكنية.

وأكد أن وزارة الإسكان حققت الهدف من الانتهاء من العشوائيات بنسبة 93%، مؤكدا أنه فى 30 يونيو 2020 ستكون مصر خالية من المناطق العشوائية بنسبة 100%.

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كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، قال إن العاصمة الإدارية الجديدة جزء من المخطط الاستراتيجيى القومى، موضحا أن اختيار الموقع لاستخراج الأنشطة المرتبطة بالمال والأعمال من القاهرة وتكون على قرب من البؤرة التنموية من مشروع تنمية محور قناة السويس لخدمة التنمية.

وأضاف الجزار استراتيجية تنمية سيناء ترتكز على التحرك من الغرب إلى الشرق ومن الشمال للجنوب وبالتالى باكورة التنفيذ فى استراتيجية التنمية مدينة إسماعيلية الجديدة وبورسعيد الجديدة وكذلك بئر العبد الجديدة.

وتابع وزير الإسكان أن هناك بالفعل مدينة بئر العبد وقادرة على استيعاب المواطنين ونعانى من أمراض العزلة الاجتماعية والتقوقع والتوغل للفكر وحتى يتم إدخال فكر جديدة بأن هناك أماكن للتجمع وأنه لا فرق بيننا فى الجنس والهوية ومن حقنا نسكن فى أى مكان بمصر وأرض مصر لكل المصريين ونشأة عمران جديد بثقافة العمران الجديد والسكن بشكل مجتمعى.