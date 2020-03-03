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مقتل أكثر من 19 شخصا بسبب أعاصير ضربة ولاية تينيسي.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 19 شخصا بسبب أعاصير ضربة ولاية تينيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أكثر من 19 شخصا قتلوا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.

وقال جانيس دين كبير خبراء الأرصاد الجوية في "فوكس نيوز": ولاية تينيسي بحاجة إلى صلواتكم، هذا إعصارًا غزيرًا تسبب في دمار شديد وموت كبير".

الولاية تتحول إلى مدينة أشباح
الولاية تتحول إلى مدينة أشباح

 

انقاذ الضحايا
انقاذ الضحايا

 

جانب من الدمار الذى لحق بالولاية
جانب من الدمار الذى لحق بالولاية

 

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جانب من الدمار
جانب من الدمار

 

دمار وخراب
دمار وخراب

 

سقوط البيوت
سقوط البيوت

 

عمليات الإنقاذ
عمليات الإنقاذ

 

قوات الأمن
قوات الأمن

 

مواطنو الولايةفى الشوارع بعد دمار منازلهم
مواطنو الولاية فى الشوارع بعد دمار منازلهم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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