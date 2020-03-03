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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 19 شخصا بسبب أعاصير ضربة ولاية تينيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أكثر من 19 شخصا قتلوا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.
وقال جانيس دين كبير خبراء الأرصاد الجوية في "فوكس نيوز": ولاية تينيسي بحاجة إلى صلواتكم، هذا إعصارًا غزيرًا تسبب في دمار شديد وموت كبير".
الولاية تتحول إلى مدينة أشباح
انقاذ الضحايا
جانب من الدمار الذى لحق بالولاية
جانب من الدمار
دمار وخراب
سقوط البيوت
عمليات الإنقاذ
قوات الأمن
مواطنو الولاية فى الشوارع بعد دمار منازلهم
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