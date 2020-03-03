شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تخضع مسافري 17 دولة بينها مصر لفحوصات "كورونا" فى مطاراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة السعودية، أنها ستخضع مسافري 17 بلد إلى الفحوصات الطبية وإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد فى مطاراتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من كورونا.

وفى مقدمة هذه البلدان، الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وأذربيجان، وباكستان، العراق، ومصر، وغيرها من البلدان التى ظهر بها المرض.

وكانت وزارة الصحة السعودية، كشفت عن إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة أنها ترجع إلى مواطن قادم من إيران إلى المملكة العربية السعودية، بينما لم يفصح عن تواجده في دولة إيران عند المنفذ السعودى.

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وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على تويتر:"الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".

وأضافت:"ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ،كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.