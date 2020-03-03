شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا التقى مدير منظمة الصحة العالمية رؤساء 12 سفارة بالقاهرة.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة، الدكتور جون جبور، ممثلي 12 سفارة فى مصر؛ لإطلاعهم على الوضع الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حضر اللقاء ممثلو سفارات: المكسيك، كوبا، تشيلى، بيرو، بنما، البرازيل، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، اليابان.

ونشرالحساب الرسمى لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة على تويتر، صورًا من اجتماع "جبور" مع ممثلي سفارات الدول الـ 12.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان أعلنت عن إجراء تحاليل لـ 1447 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقًا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

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وأضافت "زايد" أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرًا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبى.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأشادت "زايد" بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية الشعب الصيني وأبناء الشعوب الأخرى وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها من أهم العوامل التي ساهمت في تقليل نسبة انتشار الفيروس في العالم.

وقدمت الصين هدايا قيمة لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وهذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.