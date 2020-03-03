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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: استنفار واسع لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها، تأكيد ملك البحرين فى رسالته للرئيس السيسى، دور مصر المحورى فى الدفاع عن قضايا الأمة، وخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا، وتفاصيل زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للصين، إضافة إلى نشر قائمة بالأعمال الفنية المقرر عرضها في رمضان، وأبرز النجوم الغائبين عن الماراثون الرمضانى، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمواجهة الترجى وصن داونز في بطولة دورى أبطال أفريقيا.
واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..
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ملك البحرين فى رسالة للسيسى: دوركم محورى فى الدفاع عن قضايا الأمة.. الرئيس يستقبل وزير خارجية البحرين.. ويؤكد: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومى المصرى.. ويتلقى رسالة من رئيس الكونغو بشأن تطورات القضية الليبية
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12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية.. إجراء القرعة لاختيار الفائزين خلال الشهر الجارى.. و"التضامن": حظر ممارسة السياسة أو المشاركة فى أعمال دعائية ومظاهرات خلال تأدية الفريضة
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