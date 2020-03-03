شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: استنفار واسع لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها، تأكيد ملك البحرين فى رسالته للرئيس السيسى، دور مصر المحورى فى الدفاع عن قضايا الأمة، وخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا، وتفاصيل زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للصين، إضافة إلى نشر قائمة بالأعمال الفنية المقرر عرضها في رمضان، وأبرز النجوم الغائبين عن الماراثون الرمضانى، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمواجهة الترجى وصن داونز في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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