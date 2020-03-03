"انتهى بالصلح".. مصدر أمني ينفي ادعاء محامي بالقبض على طالب بالجمالية وضياع ميراثه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني مسئول، صحة ادعاء محامي خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية، حول ضياع حقوق موكله "طفل" في الميراث؛ رغم صدور قرار وصاية له بمعرفة شقيقته، وذلك لاستعانتها بذوي القوى والنفوذ، وإلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط قسم شرطة الجمالية.

وتبين وجود خلافات بين الطرفين (طالب -18 سنة- المعني بالشكوى وآخرين) بسبب الميراث، ومحرر عنها العديد من المحاضر، وفي 18 فبراير الماضي تم تحديد موعد لتنفيذ قرار المحامي العام في محضر إداري بقسم شرطة الجمالية؛ بغل يد (إحدى السيدات وشقيقها وشريكه) ومنعهم من التعرض للعين محل النزاع -الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم- حيث تم تنفيذ القرار دون ثمة تداعيات.

وعقب انصراف القوات من محل التنفيذ تبلغ لشرطة النجدة بوجود أشخاص داخل المحل المشار إليه، وبالانتقال تبين كسر الأقفال وفض الأختام وتواجد كلاً من (الطالب -المعني بالشكوى- ووالدته)، وتم اصطحابهما للقسم وغلق المحل مرة أخرى، وفي وقت لاحق توجه (أحد أطراف النزاع) وقام بفض الأختام مرة أخرى، وتم اصطحابه للقسم عقب غلق المحل، وتم عرض جميع الأطراف على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم بضمان محل إقامتهم.

وفي 21 فبراير الماضي؛ حدثت مشادة كلامية بين أطراف النزاع بسبب الخلافات السابقة على ذات المحل وتم الصلح والتراضي بينهم، ورفضوا اتخاذ ثمة إجراء قانوني.