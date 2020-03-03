تجديد حبس متهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل، تجديد حبس حدثين متهمين بقتل "كريم. هـ" نجل المذيعة مروة ميمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأخلت النيابة في وقت سابق سبيل اثنين آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد سماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "ك. ش" 15 سنة كان جالسًا لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سويًا، خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.