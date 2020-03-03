مصر | دعوى مستعجلة لتطوير مطار القاهرة وإدخال نظام بصمة اليد والعين للقادمين من الخارج

وأضاف صبري في دعواه، إن هؤلاء الاشخاص ليقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى، حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار الدولة والعبث بمؤسساتها.

وقال صبري في دعواه أنه لابد من تفعيل ذلك ضمن جهود الدولة في محاربة الإرهاب، وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائي، وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية.

وإشارة في دعواه ان هناك العديد من الدول قد استحدثت نظامًا امنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد ألا وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين.

وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها وذلك من أجل تسجيل دخول الشخص للبلاد وتعقبه في حالة ارتكابه أي جرائم وفي حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين، تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد مما يسهل منع تسلل تلك العناصر إلى البلاد وإحكام القبضة الأمنية حول البلاد من أجل خلق حالة من الاستقرار الأمني.

وأختتم صبري دعواه بأن هذا النظام معمول به في العديد من الدول قد لاقى نجاحًا كبيرا وساعد في ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد مما أدى على فرض حالة من الاستقرار الأمني في حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ ومن تلك الدول التي قامت بتطبيق ذلك النظام العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وطلب صبري في ختام دعواه إلزام جهة الإدارة بتركيب تلك الأجهزة في المطارات والموانئ في جمهورية مصر العربية وذلك من أجل حفظ استقرار البلاد وسلامة مؤسساتها ومنع تسلل الأشخاص الإرهابيين إلى داخل الأراضي المصرية.