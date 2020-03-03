مصر | "عايره بسلوك والدته وقتله لنجل شقيقه".. مصدر يكشف مفاجآت حول قتل محتجز داخل قسم الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عايره بسلوك والدته وقتله لنجل شقيقه".. مصدر يكشف مفاجآت حول قتل محتجز داخل قسم الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهم بقتل نجل شقيقه بمنطقة الجيزة، والتخلص من جثته بإلقائها بجوار معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، يدعي "عنتر"، موضحًا إلى أنه بعد تحويله إلى قسم شرطة الجيزة، وقعت مشاجرة بينه وبين محتجز بالقسم على ذمة قضية مخدرات، وشهرته " فوطة".

وأضاف المصدر ذاته إلى "الخليج 365"، إلى أن الخلاف وقع بين المتهم والمجني عليه لمعايرة الآخير له على قتله لنجل شقيقه، وسوء سلوك والدته وشقيقته، مشيرا إلى أن ذلك آثار خفيظة المتهم وسدد طعنه للمجني عليه، وأنهي حياته.

كان قتل المتهم بقتل نجل شقيقه بعد تعذيبه داخل شقته بمنطقة الجيزة، وإلقاء جثته بالقرب من معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، محتجز داخل قسم شرطة الجيزة.

وكانت النيابة العامة بالسيدة زينب حولت قضية قتل شاب على يد عمه إلى النيابة العامة بالجيزة، لتنفيذ جريمته بالجيزة، والتخلص منها بالسيدة زينب.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل طفل على يد عمه بسبب السرقة بالسيدة زينب.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السیدة زینب مفاده تلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العیني ـ دائرة القسم بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العیني وعلى الفور انتقلت النقيب خالد جبر معاون المباحث وعثر على جثة لذكر " مجھول الھویة " لشخص في العقد الثاني من العمر.