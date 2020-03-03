أخبار مصر | في أقل من 24 ساعة.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة الواحات ونائب رئيس حي الهرم.. والقاهرة توقف "طلبة" عن العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أقل من 24 ساعة.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة الواحات ونائب رئيس حي الهرم.. والقاهرة توقف "طلبة" عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، شكاوي عديدة بشأن انتشار القمامة، بمدخل حي المرج بمنطقتي مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب، وعلى إثرها قام المحافظة بإيقاف عصام طلبة القائم بأعمال رئيس المرج وتحويله وإحالته للتحقيق.

كما قام "عبدالعال" بتحويل مدير فرع هيئة النظافة ورئيس وحدة الرصد البيئي بالحي، إلى التحقيق بسبب تقاعسهم عن العمل، والإخلاء بواجباتهم الوظيفية، كما فسخ التعاقد مع متعهدي جمع القمامة لعدم القيام بعملهم.

وفي ذات الإطار، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف حسين نائب رئيس حي الهرم، لتقاعسه في آداء مهام عمله المكلف بها ما أدى إلى تدني مستوى النظافة ووجود مخلفات ورتش بالقطاع المكلف به، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها عصر اليوم.

كما قرر محافظ الجيزة مجازاة كلا من عماد عبدالسميع على رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1 وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2 وكامل عبدالله عبدالحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم للتقصر في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها.

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وخصم "راشد" من مصطفى فرج سعيد حسن مدير نظافة فيصل 1 وعامر محمود عكاشة محمود مدير نظافة فيصل 2 وعصام كمال محمد على مدير نظافة فيصل 3 5 أيام من راتبهم، بسبب التقصير في عملهم.

وقاد اللواء أحمد راشد، صباح اليوم، حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة المعتدي عليها من قبل المخالفين، وجد مساحة صغيرة من الأراضي مستردة ولا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة في المركز.

وعلى إثرها قام محافظ الجيزة، بإلحاق رضا أحمد قويطة رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للعمل بديوان المحافظة، بوظيفه تناسب درجته الوظيفية وتكليف السيد صبري عبدالله شاكر للقيام بأعمال رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك بسبب تقصيرة في أداء عمله لاسترداد حق الدولة.