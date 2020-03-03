أخبار مصر | "مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بالبدء في تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجارى وحتى 19 من نفس الشهر، مضيفة أنها تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا فى المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، وأن الداسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أى نية لتأجيلها.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أرسلت منشورًا للمدارس أكدت فيه أنه في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من إجراءات في مجال مواجهة الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربة إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020.

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وحددت الوزارة الفترة من 7حتى 12 مارس الجارى لتنفيذ خطط الإخلاء فى المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوى العام والفنى.

وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كرموا المدارس الفائزة في تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ للعام الدراسى الماضى 2018 - 2019.

وتضمنت قائمة المدارس الفائزة، الليسية الفرنسية بالقاهرة والشهيد إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة وبئر العبد الاعدادية بنين والشهيد أحمد محسن عبد السلام الثانوية الصناعية ومعهد النور للمكفوفين وقطور التجارية بنات والشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الاعدادية بنين وبنى حسين الثانوية المشتركة والزقازيق الثانوية بنين والجمهورية الاعدادية بنين والمحبة الإلهية و16 أكتوبر الإعدادية بنين وأبو زنيمة الثانوية بنات وبنت الشاطئ المسائية بنات والتعاونيات الاعدادية بنين وأبو بدوى الاعدادية والصناعات الزخرفية بنين وعبد الفتاح منصور نصار للتعليم الأساسى.

وشملت القائمة أيضا أسوان الفندقية المتقدمة ومحمد عامر الابتدائية الجديدة ورأس الحكمة الاعدادية والشهيد سيد صبحى والشافعى علام الاعدادية وأحمد ضيف الله للتعليم الأساسى والأمل للصم والبكم بسوهاج وموط الثانوية الصناعية والقاضى الابتدائية بقنا والمنارة الخاصة وبلقيس الاعدادية بالقليوبية.