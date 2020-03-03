أخبار مصر | عضو الهيئة العليا للوفد: تاريخ الحزب هو تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الهيئة العليا للوفد: تاريخ الحزب هو تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالقاهرة، إن تاريخ الوفد من عام 1918 إلى عام 1954 هو تاريخ مصر، وحقبة تاريخية مهمة، ويجب أن يكون هناك تقسيم زمني لكل الأحداث التي حدثت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة توثيق تاريخ الوفد، المنعقد اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأشار منصور إلى أهمية أن يخضع توثيق التاريخ إلى ما تم نشره في الجرائد المصرية في ذلك الوقت خاصة أن الوفد كان يملك أكثر من جريدة في ذلك الوقت.

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وأضاف "منصور" أن الوفد كان يملك العديد من الجرائد ومنها جريدة "صوت الوفد والبلاغ والجهاد وصوت مصر ومصر وغيرها من الصحف" التي كانت تتحدث عن حزب الوفد في ذلك الوقت، ويجب الرجوع إلى صادرات الجرائد أو باحثين قاموا بجمع هذه الجرائد من دار الكتب بجانب أن اللجنة في حاجة بالاستعانة بالعنصر الأكاديمي وهو باحث تاريخي.

وأوضح "منصور" أهمية الرجوع إلى عمل وزارات الوفد وخطابات الزعيم مصطفى النحاس ومضابط المحكمات وإعادة طبع كتب الكتاب اليساريين الذين تحدثوا عن الوفد.

وطالب "منصور" بإنشاء قسم خاص منبثق من لجنة توثيق تاريخ حزب الوفد لتقوم بجمع الأعمال المتعلقة بالوفد.