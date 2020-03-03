أخبار مصر | "الوفد" يقترح ضم عباس الطرابيلي للجنة توثيق الحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يقترح ضم عباس الطرابيلي للجنة توثيق الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضم الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إلى لجنة توثيق تاريخ الوفد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة توثيق تاريخ الوفد، المنعقد اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلها تحت إشراف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأكد بدراوي أن أكثر من كتبوا عن تاريخ الوفد وأنصفوه هم الكتاب اليساريين، ومنهم: رفعت السعيد وعبد العظيم رمضان ومحمد السيد سعيد.

ونوه بدراوي بضرورة الرجوع لمضابط مجلس النواب القديمة التي كانت تضم وفديين، بعد الحصول على الموافقة من رئيس البرلمان.

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من جانبه وجه الكاتب الصحفي شريف عارف، رئيس اللجنة النوعية للإعلام في حزب الوفد، التحية للجنة توثيق تاريخ الوفد.

ودعا "عارف" إلى توثيق التراث الشفهي أو السماعي لحزب الوفد، من خلال التسجيل لأبناء كبار الوفديين عن القصص التي استمعوها من آبائهم.

وأكد "عارف" أن عقد جلسات الاستماع مهمة جدًا، وأنه لا بد من عمل محاور للتناقش مع أساتذة التاريخ حولها، مشددا على ضرورة مناقشة كيفية إخراج المنتج.

وطالب بضرورة التحقق من مدى صحة التاريخ الذي يجمعه الحزب قبل توثيقه، مشيرا إلى أن الإخوان يحاولون تزييف تاريخ الوفد.