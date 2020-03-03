164 مليونا و368 ألف جنيه إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء عن حجم إجمالى إيرادات جمارك الدخان حيث بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهـرة برئاسة بولا سليمان ميخائيل خلال شهر فبراير 2020 حوالى 104 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 9 آلاف و984 طردا بوزن إجمالى 2185 طنا و164 كيلوجرام . وتـم الإفراج عن 156 شـهادة سـحب جــزئية بعــدد 13 ألف و574 طـــرد بـــوزن إجـمالى 2791 طن و830 كيلو جــرام . وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامـــة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر فبراير 2020 حوالى 21 مليونا و927 ألفا و900 جنيه وإجمالى الغرامات 400 جنيه. Advertisements بينما بلغ إجمالى الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 140 مليون و31 ألف 442 جنيهًا وإجمالى ضرائب الأرباح التجارية ووالصناعية المحصلة مليون و589 ألفا و136 جنيهًا والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 794 ألفا و568 جنيها وإجمالى المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة ألف و229 جنيها . وبلغ إجمالى ضريبة المهن الحـرة لشهر فبراير 2020 حوالى 8 آلاف و400 جنيه . وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خـلال شهر فبراير 2020 حـوالى 164 مليونا و368 ألفا و206 جنيهًات. وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 2 مليون و579 ألفا و480 جنيها.

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