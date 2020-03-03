شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر خط أحمر ولا يمكن المساس بقوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سياق رده على الشائعات التى أثيرت حول وجود اشتباه فى حالة كورونا بأحد العاملين بالسفارة ولم يتم الإعلان عنها للجهات المعنية، قال سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وليست هذه الشائعة الأولى التى تطلق حول السفارة والمراد بها جميعا إحداث بلبلة واضطراب بالعلاقات الطيبة مع مصر وأقول لأى ممن يحاول ذلك "إن علاقتنا مع مصر خط أحمر لا يمكن لأحد المساس بها أو التأثير على قوتها وستظل عبر التاريخ ملحمة فى الحب والاحترام المتبادل".

وأكد السفير مارم فى تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365"، أن العلاقات المصرية اليمنية قوية وتمتد جذورها لتاريخ قديم وتحكمها روابط أخوية، والظرف الحرج الذى تمر به اليمن جراء الانقلاب الحوثى أكد أن مصر ثابتة على موقفها الداعم والأخوى لليمن وشعبها، وهذا الموقف نلمسه من مصر حكومة وشعبا وتعبر عنه فى مختلف المحافل الدولية وفى أروقة الأمم المتحدة أيضا.

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وأضاف مارم فى تصريحاته، أن مصر تستقبل على أرضها أكثر من مليون يمنى واعتدنا من مصر الاحتواء والمساندة منها، ومن خلال تواصلنا مع أبناء الجالية يؤكدون دعم مصر لهم فى مختلف المجالات والتقارب بين الشعبين كأنهم شعب واحد وكلنا كجالية يمنية فى مصر نقدر الجهود التى يبذلها الأشقاء هنا لتوفير متطلبات الجالية الذين يشعرون كأنهم فى بلدهم الثانى، وبالمقابل فإن الرئاسة اليمنية وكافة أعضاء الحكومة الشرعية وأعضاء البعثات الدبلوماسية تكن لمصر وقيادتها السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى كل مشاعر التقدير والامتنان لتلك المواقف التى يسجلها التاريخ لمصر وشعبها.

وأضح أن دعم مصر ليس على الصعيد السياسى فقط بل هناك دعم طبى من خلال تقديم إغاثات طبية تمثلت فى شحنات لقاحات طبية وأمصال لبعض الأمراض وشحنات أدوية بالإضافة إلى 80 مقعدا طبيا بدلا من 40 مقعدا.

وأضاف: "إننا نثق فى قدرات مصر الطبية الكبيرة والقادرة على مواجهة فيروس كورونا والتصدى له، فنجد فى مصر إمكانيات طبية هائلة لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة؛ متمنيا لمصر وشعبها السلامة والازدهار والملحقية الطبية لدينا على تواصل دائم مع الجهات المعنية، ونحن على استعداد دائم للتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل تطبيق القواعد المطلوبة.