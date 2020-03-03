شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار بولاق ابو العلا وبيان مدى تأثرها من السقوط الجزئى الذى تعرض له العقار، كما قرر إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض لخطورته، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن السقوط الجزئى فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

ووجه محافظ القاهرة مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث السقوط الجزئى للعقار.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بسقوط جزء من عقار يقع فى حي بولاق ابو العلا شارع نصر الدين الشيخ أثناء قيام المالك بتنفيذ قرار الهدم رقم 16 لسنة 2019 الصادر من حي بولاق ابو العلا، حيث تبين أن العقار يتكون من أرضى و4 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن حالة وفاة واحدة مالك العقار وإصابة أحد السكان .

Advertisements

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس الحي ورجال الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، كما تم قطع المرافق عن العقار (المياه، الكهرباء).

وكان شارع بيروت بمصر الجديدة، أمس انهيارعقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على أرواح المواطنين وجارى اتخاذ اللازم.

وكان حى الخليفة شهد السبت الماضى انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة واسقف خشبية وتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزالات بالحى.