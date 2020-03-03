شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الانتهاء من الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأوقاف انتهت من الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام وتحديد محاور متخصصة من قبل علماء وكتاب مصر ممن شاركوا فى الجلسات وممن شاركوا بمقالات فى صحفهم.

وأضاف الوزير، أن النقاشات والمقالات الصحفية تحولت إلى مقترحات قابلة للتنفيذ وتعقد لجان للإعداد للتنفيذ والتى تضم عددا من الوزراء وبإشراف رئيس الوزراء حيث ضمت وزير الإعلام والشباب والتخطيط والشئون البرلمانية لاختصاصه فى دور الاحزاب ومحاورهم وعدد من الوزارات حيث تشارك وزارة الشباب فى تنظيم المؤتمر لكون المؤتمر يستهدف الشباب.

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وأكد وزير الأوقاف، فى لقاء مع بعض العلماء منذ قليل، أن المؤسسات الدينية اختارت فى تخصصاتها محورى خطورة الفتوى بدون علم وبحث الثابت والمتغير فى الخطاب الدينى، حيث حددت اللجان المحاور الرئيسية ورفعت تقريرا لمجلس الوزراء يتضمن نقاشات المحاور والمتحدثين وتتوقع اللجان على الاستقرار على البرنامج التنفيذى خلال اسبوع وتتلقى اللجان ترشيحات الجهات المتخصصة الشخصيات المقترحة للمشاركة فى الحديث وإخراج العمل فى شكل يليق باسم مصر وتقديم نقاش يحتاجه العالم فى ضبط وصياغة المشهد.

وقال الوزير، إن المجلس التنفيذى لوزراء الشئون الاسلامية اعتمد قضية الشان العام لمناقشتها فى اجتماعها المقبل، حيث أكد الرئيس التحول من الإلزام إلى الالتزام فى الشأن والتثقيف بخطورة الحديث فى الشأن العام.

وشدد الوزير، على أن الوزارة لن تتيح المساجد رهنا لدعوات وسائل التواصل من قبل الأشخاص والكيانات المعلومة والمجهولة لأن هؤلاء ليسوا جهة ولاية.