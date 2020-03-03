شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض الإرشادات حول العادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، و يوضح الجهاز، بعض العادات اليومية الخاطئة التى يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالاتى: 1- لمس أى سلك أو جهاز أو أى مصدر كهربائى بيد مبلّلة بالماء. 2- قرب السوائل عن مصادر الكهرباء. 3- إدخال أى أداة معدنية فى مصدر التيار الكهربائى. 4- عدم التأكد بين حين و آخر بأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية فى حالة جيدة. 5- عدم نزع المقبس من القابس ونزعه بسحب السلك. 6- تحميل الدائرة الكهربائية بأكثر من طاقة استيعابها المقننة. الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية: 1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها. Advertisements 2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء . 3. على أن يقوم الشاكي: • باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة. ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).



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