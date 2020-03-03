شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 عاما من بدء الترميم.. السياحة والآثار تفتتح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى يوم الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بعد انتهاء عملية ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به والتى بدأت فى العام 2006، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وقال إن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشئون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، أن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الاسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوى الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

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وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.

وتضمنت اعمال التطوير ايضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها، بالاضافة إلى توفير زى موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكده على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

هرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجرى فى العالم يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.