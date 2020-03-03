شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوضع خطة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، وجه المجلس التهنئة للدكتور جاد القاضى لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيسا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وللدكتورة نهى عماد بمناسبة توليها رئاسة المعهد القومى للمعايرة، وللدكتور عمرو زكريا لتوليه منصب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، ووجه المجلس الشكر للدكتور محمد توفيق نور، وللدكتور شوقى سبع لجهودهما خلال فترة توليهما رئاسة المعهد القومى للمعايرة، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مشاركة سفينتى الأبحاث "سلسبيل واليرموك" فى المشروعات البحثية المشتركة مع جهات أخرى كوزارتى البيئة والبترول.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الاجتماعات التى عقدها مع قيادات الوزارة، والتى تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل وخريطة واضحة المعالم بمعايير أداء محددة خلال فترة زمنية محددة، مطالبا رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد خطة عمل توضح حجم العمل العلمى والبحثى لكل مركز أو معهد خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2020، مؤكدا أهمية عقد لقاءات دورية مع رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للوقوف على حجم العمل الذى تم الانتهاء منه والتعرف على المشروعات البحثية المستقبلية.

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وأكد الدكتور عبد الغفار على أهمية النشر العلمى الدولى، بما ينعكس إيجابا على جودة البحث العلمى فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر رفعت على أهمية مخاطبة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للجان العلمية؛ للموافاة بقائمة المجلات العلمية التى يتم النشر العلمى بها.

استعرض المجلس تشكيلات لجان اختيار رؤساء الشعب والأقسام والمعاهد المناظرة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك التشكيل النهائى للجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وكذا مجالات الترقية الخاصة باللجان العلمية الدائمة بمعهدى بحوث الإلكترونيات والقومى لعلوم البحار والمصايد.

وافق المجلس على فتح مجال الجراحة العامة للترقى بلجنة العلوم الطبية الإكلينيكية الجراحية بالمركز القومى للبحوث.