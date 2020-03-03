شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس حى الهرم ويجازى 8 مدراء نظافة بأحياء شمال والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة كلا من عماد عبد السميع على رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1 وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2 وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم للتقصير فى أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها، وذلك عقب الجولة قام بها اليوم لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.

كما قرر المحافظ مجازاة كلا من مصطفى فرج سعيد حسن مدير نظافة فيصل 1 وعامر محمود عكاشة محمود مدير نظافة فيصل 2 وعصام كمال محمد على مدير نظافة فيصل 3 بخصم 5 أيام من راتبهم.

كما قرر محافظ الجيزة إستبعاد رأفت حسين نائب رئيس حى الهرم لتقاعسه فى أداء مهام عمله المكلف بها مما أدى إلى تدنى مستوى النظافة ووجود مخلفات ورتش بالقطاع المكلف به.

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واستبعاد هانى مسلم محمد مدير نظافة الصفا والمروة ووكيل قطاع نظافة الهرم بالعمل خارج هيئة النظافة والتجميل وذلك للتقصير فى متابعة أعمال رفع المخلفات من المنطقة المكلف بها ما أدى إلى تدنى مستوى النظافة بالمنطقة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر قرارا بإلحاق رضا أحمد قويطة رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى للعمل بديوان عام محافظة الجيزة بوظيفة تناسب درجته الوظيفية وتكليف صبرى عبد الله شاكر للقيام بأعمال رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وجاء قرار محافظ الجيزة لتدنى مجهودات مركز الواحات البحرية فى شن الحملات التى من شأنها استرداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها من قبل المخالفين والاكتفاء باسترداد مساحات طفيفة والقيام بإزلالات صورية لا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة بالمركز.