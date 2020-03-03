فيديو- مراسلون أجانب من داخل سجن النساء: الصورة إيجابية أكثر مما توقعنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قالت "سينزيا كوكوكلا" مراسة إحدى القنوات الأجنبية خلال زيارة وفد من المراسلين الأجانب وحقوقيون لسجن النساء بالقناطر الخيرية: "أنا سعيدة بإتاحة الفرصة لي لزيارة هذا المكان، بالتأكيد أنا متأثرة به جدًا، فكل شيء هنا رائع، والأروع أن أطلع على حالة السجون في مصر، فالصورة ايجابية أكثر مما توقعت".

وفي نفس السياق قال "أوزال خان"، مراسل إحدى القنوات الأجنبية: "قبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون في مصر، لكن اليوم رؤيتي تغيرت تماماً، هذا ليس سجن وإنما هو مركز تأهيل، ويجب على الإعلام الدولي أن يأتوا إلى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث".

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واستقبل سجن القناطر للنساء، وفداً ضم عدداً من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية ومسئولي عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق المرأة، بعد أسبوع من زيارة سجن المرج العمومي.

وتجول الوفد الأجنبي داخل أروقة السجون بحرية، والتقوا بعدد من السجينات، وتبادلوا معهن أطراف الحديث، حيث قالت سجينة:" أنا كنت أمية، وهنا داخل السجن استغليت الوقت في التعليم، وحصلت على محو الأمية، وصولاً لليسانس الحقوق".