مصرع شخص وإصابة آخر إثر انهيار جزئي لعقار في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثرانهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، لرفع الأنقاض، وتقديم المساعدة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً، من شرطة النجدة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة بولاق أبو العلا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار جزئي لعقار مكون من 6 طوابق، أسفر عن مصرع أحد قاطني المنزل وإصابة آخر.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع أنقاض العقار المنهار، والبحث عن أي ضحايا أو مصابين، وتولت أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة.

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