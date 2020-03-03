الصحة العالمية تُطلع ممثلي 12 سفارة على وضع كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

التقى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، ممثلي 12 سفارة في مصر؛ لإطلاعهم على الوضع الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حضر اللقاء ممثلو سفارات: المكسيك، كوبا، تشيلي، بيرو، بنما، البرازيل، الإكوادور، الأرجنتين، فنزويلا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، اليابان.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة على تويتر، صورًا من اجتماع "جبور" مع ممثلي سفارات الدول الـ 12.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، إجراء تحاليل لـ 1447 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية.

وأوضحت الوزارة أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

وأضافت أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرًا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبي.