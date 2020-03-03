فرع مترو سموحه.. يقود الموجة الثالثة لتطوير قطاع تجارة التجزئة الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تحرص شركة مترو ماركت المالكة لسلاسل مترو ماركت وميني مترو وخير زمان وفريش فوود ماركت، والتي تنتمي إلى مجموعة شركات منصور.. على تبوأ موقع الريادة الدائمة منذ أطلقها يوسف منصور رئيس مجلس ادارة مجموعة منصور في أواخر التسعينات من القرن الماضي؛ لتكون أول سلسلة سوبر ماركت تدخل منظومة تجارة التجزئة في شكلها الحديث إلى مصر، لتتولى بعدها قيادة موجات التطوير التالية على مدار العقدين التاليين.

وجاء يوم الأحد الموافق الأول من مارس ليشكل علامة فارقة في مسيرة مترو ماركت حين أطلق مصطفى عبود العضو المنتدب للمجموعة الموجة الثالثة لتطوير قطاع تجارة التجزئة في مصر، حين قص شريط افتتاح مترو سموحة بعد إجراء عملية تطوير هيكلية وتشغيلية غير مسبوقة في هذا المجال.

فالفرع قد جرى إعادة تصميمه وفق الرؤية الحديثة لمفاهيم إرضاء العملاء، وتطبيقات متعة التسوق بما يشمله ذلك من تنظيم دقيق ومرتب للأقسام والمنتجات داخلها، وخاصة الأقسام الغذائية التي تحتل مترو ماركت موقع الجودة الأول فيها مع توفير تشكيلة متنوعة من جميع الماركات والأصناف المحلية والمستوردة بما يتناسب وأذواق جميع العملاء وخاصة الأكثر تميزًا، وهي الفئة التي تسعى بشكل تلقائي إلى مترو ماركت.

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وبالإضافة إلى ذلك تم الاستعانة بأحدث أنواع الثلاجات والمعدات ومنظومات العرض الأكثر جاذبية وراحة للعملاء في تناسق رائع بين الأقسام المختلفة والمعروضات المتنوعة.

هذا وقد شهد الافتتاح لفيف كبير من قيادات المجموعة وعلى رأسهم ثريا يوسف منصور نائب المدير التنفيذي لمترو ماركت، وداليا إلياس رئيس القطاع القانوني بالمجموعة ورئيس العلاقات الحكومية والعقارية بالمجموعة، وهيثم إدريس مدير عام مترو ماركت، وهاني المغربي مدير مصنع سيكلام ومصنع حياة، وعلاء الوكيل مدير إدارة التصدير بالمجموعة.